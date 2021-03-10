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“يوتيوب” يصدم صانعي المحتوى بقرار جديد

“يوتيوب” يصدم صانعي المحتوى بقرار جديد
http://almnatiq.net/?p=959580
المناطق - وكالات

أعلنت شركة “يوتيوب”، فرض ضرائب على أرباح صانعي المحتوى الذين يستخدمون الشبكة في جني الأموال بدءًا من العام الجاري.

وأوضحت شركة “يوتيوب” التابعة لشركة “جوجل” الأمريكية، أنه بدءًا من العام الجاري سيكون هناك بعض التغييرات في نظام المدفوعات لصانعي المحتوى الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة الأمريكية؛ مشيرة إلى أنها ستبدأ في خصم الضرائب من أرباحهم لصالح مصلحة الضرائب الأمريكية.

وتلقّى مئات الآلاف من صناع المحتوى رسائل من موقع “يوتيوب” تشير إلى تغيير سياسات الدفع والضرائب لدى الموقع، وتضمنت الرسالة أن من الممكن أن يتم خصم ما مقداره 24% من دخل صانع المحتوى، لمصلحة الضرائب الأمريكية.

ويُتوقع أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في شهر يونيو المقبل؛ حيث ستبدأ شركة “جوجل” التي تملك “يوتيوب” بخصم الضرائب من أرباح صانعي المحتوى من خارج الولايات المتحدة.

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