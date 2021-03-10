أمانة تبوك تناقش آلية التخطيط والتطوير العمراني لمدن وقرى المنطقة

المناطق - تبوك

عقدت أمانة منطقة تبوك أمس، اجتماعاً برئاسة أمين المنطقة المهندس درويش بن علي آل محفوظ، لمناقشة آلية التخطيط والتطوير العمراني لمدن وقرى المنطقة، بحضور رؤساء البلديات بالمنطقة ووكلاء الأمانة المساعدين .



وجرى الاطلاع على عرض للمخطط المحلي والحدود التنموية والنطاق العمراني والحيز العمراني لكل مدينة وقرية، وشبكات الطرق الرئيسية والمحلية، وخطة تطوير التجمعات العمرانية وأساليب معالجتها وفق الاحتياج الفعلي ومرحل أولويات التنمية العمرانية، بالإضافة إلى المخططات الإرشادية والاشتراطات الخاصة بأنظمة البناء والارتفاعات.



وتم خلال الاجتماع عرض تصنيف الأحياء العشوائية ومخططات التطوير وتقديم خطط البلديات للمعالجة، ومشاركة قصص النجاح والتحديات التي تواجه الأمانة والبلديات وتهيئة خارطة طريق موحدة لتنمية وتطوير المدن والقرى بمنطقة تبوك والاستفادة من التجارب العالمية ومنها مشاريع وخبرات نيوم وشركة البحر الأحمر وأمالا والمكاتب الاستشارية العالمية.



وأكد أمين تبوك أهمية طرح الفرص الاستثمارية المتوفرة للمؤسسات والمستثمرين، مشدداً على متابعة التعديات وعدم التهاون في ذلك والرفع بما يتم حيال ذلك، ومواصلة أعمال تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية، وكذلك الارتقاء بالخدمات ومؤشرات الأداء.

