احدث الأخبار

40 قائدا كشفيا بتعليم مكة المكرمة يتطوعون لخدمة قاصدي المسجد الحرام
منطقة مكة المكرمة
 بلدية أحد رفيدة تكثف أعمال التعقيم والتطهير للمرافق والمنشآت
أبرز المواد
 قوة أمنية عراقية تضبط منصات لإطلاق الصواريخ بغرب العراق
أبرز المواد
 إطلاق المرحلة الأولى لمشروع المختبر الآلي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة
أبرز المواد
 العثور على دينار ذهبي يعود لعهد هارون الرشيد في حائل
أبرز المواد
 أمانة تبوك تناقش آلية التخطيط والتطوير العمراني لمدن وقرى المنطقة
أبرز المواد
 الأمير فهد بن تركي بن فيصل يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته نائباً لأمير القصيم
أبرز المواد
 “يوتيوب” يصدم صانعي المحتوى بقرار جديد
أبرز المواد
 السيسي: أمن دول الخليج من أمن مصر
أبرز المواد
 شهادة “IECEE” شرط لدخول هذه المنتجات لأسواق المملكة
أبرز المواد
 إغلاق أربعة محال وتحرير 7 مخالفات لتدابير كورونا في نجران
أبرز المواد
 تحرش هز مصر.. والفضل لكاميرات المراقبة
أبرز المواد
40 قائدا كشفيا بتعليم مكة المكرمة يتطوعون لخدمة قاصدي المسجد الحرام

40 قائدا كشفيا بتعليم مكة المكرمة يتطوعون لخدمة قاصدي المسجد الحرام

منطقة مكة المكرمة
بلدية أحد رفيدة تكثف أعمال التعقيم والتطهير للمرافق والمنشآت

بلدية أحد رفيدة تكثف أعمال التعقيم والتطهير للمرافق والمنشآت

أبرز المواد
قوة أمنية عراقية تضبط منصات لإطلاق الصواريخ بغرب العراق

قوة أمنية عراقية تضبط منصات لإطلاق الصواريخ بغرب العراق

أبرز المواد
إطلاق المرحلة الأولى لمشروع المختبر الآلي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

إطلاق المرحلة الأولى لمشروع المختبر الآلي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

أبرز المواد

أمانة تبوك تناقش آلية التخطيط والتطوير العمراني لمدن وقرى المنطقة

أمانة تبوك تناقش آلية التخطيط والتطوير العمراني لمدن وقرى المنطقة
http://almnatiq.net/?p=959589
المناطق - تبوك

عقدت أمانة منطقة تبوك أمس، اجتماعاً برئاسة أمين المنطقة المهندس درويش بن علي آل محفوظ، لمناقشة آلية التخطيط والتطوير العمراني لمدن وقرى المنطقة، بحضور رؤساء البلديات بالمنطقة ووكلاء الأمانة المساعدين .

وجرى الاطلاع على عرض للمخطط المحلي والحدود التنموية والنطاق العمراني والحيز العمراني لكل مدينة وقرية، وشبكات الطرق الرئيسية والمحلية، وخطة تطوير التجمعات العمرانية وأساليب معالجتها وفق الاحتياج الفعلي ومرحل أولويات التنمية العمرانية، بالإضافة إلى المخططات الإرشادية والاشتراطات الخاصة بأنظمة البناء والارتفاعات.

وتم خلال الاجتماع عرض تصنيف الأحياء العشوائية ومخططات التطوير وتقديم خطط البلديات للمعالجة، ومشاركة قصص النجاح والتحديات التي تواجه الأمانة والبلديات وتهيئة خارطة طريق موحدة لتنمية وتطوير المدن والقرى بمنطقة تبوك والاستفادة من التجارب العالمية ومنها مشاريع وخبرات نيوم وشركة البحر الأحمر وأمالا والمكاتب الاستشارية العالمية.

وأكد أمين تبوك أهمية طرح الفرص الاستثمارية المتوفرة للمؤسسات والمستثمرين، مشدداً على متابعة التعديات وعدم التهاون في ذلك والرفع بما يتم حيال ذلك، ومواصلة أعمال تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية، وكذلك الارتقاء بالخدمات ومؤشرات الأداء.

روابط ذات صلة

بلدية أحد رفيدة تكثف أعمال التعقيم والتطهير للمرافق والمنشآت

بلدية أحد رفيدة تكثف أعمال التعقيم والتطهير للمرافق والمنشآت
قوة أمنية عراقية تضبط منصات لإطلاق الصواريخ بغرب العراق

قوة أمنية عراقية تضبط منصات لإطلاق الصواريخ بغرب العراق
إطلاق المرحلة الأولى لمشروع المختبر الآلي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

إطلاق المرحلة الأولى لمشروع المختبر الآلي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*