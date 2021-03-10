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العثور على دينار ذهبي يعود لعهد هارون الرشيد في حائل

العثور على دينار ذهبي يعود لعهد هارون الرشيد في حائل
http://almnatiq.net/?p=959592
المناطق - حائل

عثرت بعثة قسم السياحة والآثار بجامعة حائل، خلال أعمال التنقيبات الأثرية في مدينة فيد الأثرية بشرق مدينة حائل، على دينار من الذهب، يعود إلى عصر الخليفة العباسي هارون الرشيد، ويزن حوالي أربعة جرامات، ومؤرخ بالعام 180 هجرية.

وصرح عميد كلية الآداب والفنون، محمد الشهري، أن وجه الدينار في الوسط اشتمل على عبارة مكتوبة بالخط الكوفي البسيط البارز وهي “لا إله إلا الله وحده لا شريك له”، في هيئة ثلاثة صفوف متتالية، أما الإطار الخارجي لوجه الدينار فكُتبت عليه الآية القرآنية: “هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله”.

وأضاف رئيس قسم السياحة والآثار بجامعة حائل، عبدالله العمران، أن الوجه الآخر من الدينار كتب عليه عبارة: “محمد رسول الله”، كل كلمة منها في سطر مستقل، وأسفلها بخط أصغر كتب اسم “جعفر”.

ورجح أن يكون اسم “جعفر” يقصد به الوزير جعفر بن يحيى البرمكي، وزير الخليفة هارون الرشيد، مضيفاً أن الإطار الخارجي لظهر الدينار كُتبت عليه البسملة وسنة ضَرب الدينار، على نحو: “باسم الله، ضُرب هذا الدينار سنة ثمانين ومائة”.

يذكر أن بعثة الجامعة عثرت أيضًا على آثار متنوعة كانت تُستخدم في العصر العباسي، مثل الأواني، وبعض الأدوات، وكذلك مجموعة من العملات أهمها الدينار العباسي.

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