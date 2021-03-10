إطلاق المرحلة الأولى لمشروع المختبر الآلي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

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دشّنت صحة بيشة المرحلة الأولى لمشروع المختبر الآلي بقسم المختبر وبنك الدم بمستشفى الملك عبدالله ببيشة حيث يستطيع الجهاز إجراء 3340 فحص مخبري في الساعة.



وأوضحت صحة بيشة أن جهاز 8000 cobas الجديد يتميز بعمله بشكل أتوماتيكي ويقل فيه تدخل العنصر البشري لتفادي وقوع الأخطاء حيث يتم فقط برمجته وإدخال العينة ثم إعطاء الأمر بالتنفيذ ونظراً لكونه جهاز مدمج فإنه يقوم بعمل جهاز واحد في عدة أجهزة، لافتةً أن الجهاز يعمل على خطين كل خط يستطيع عمل 1670 اختبارا في الساعة بمعدل 3340 للخطين في الساعة, بالإضافة لجهاز stago star max 3 والذي يستطيع عمل 215 عينة في الساعة وبسعة استيعابية لثلاجة قدرها 13500 عينة.



وأضافت أن الجهاز أيضاً يستطيع إجراء فحوص مختلفة مثل سكر الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية ووظائف الكبد والكلى وفحص الهرمونات وتحاليل التهابات الكبد الوبائية، والأمراض الفيروسية الأخرى مثل الإيدز والمؤشرات السرطانية.



يذكر أن بإمكان الجهاز إعادة التحاليل تلقائياً وفقاً لمعايير مبرمجة غايتها زيادة الحرص على مراقبة جودة التحاليل ومن الخصائص المهمة للجهاز أنه يمكن ربطه عن طريق الإنترنت لعمل التحديث المباشر للبرنامج أو لطرق المعايرة, بالإضافة إلى إمكانية عمل تشخيص فوري وسريع لأي عطل يحدث في الجهاز .

