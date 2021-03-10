بلدية أحد رفيدة تكثف أعمال التعقيم والتطهير للمرافق والمنشآت

المناطق - عسير:

كثفت بلدية محافظة أحد رفيدة أعمال الرش والمكافحة والتعقيم بكافة أرجاء المحافظة والمراكز والقرى للمحافظة على الصحة العامة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة ضد فيروس كورونا.



وأشار رئيس البلدية محمد بن سالم الوادعي أن البلدية لازالت تقوم بمهامها في تطهير وتعقيم ساحات المساجد والجوامع والمقرات الأمنية والحكومية وساحات المدارس من الخارج والممرات وأمام المحلات التجارية وحاويات وبراميل النفايات في كافة الشوارع والأحياء، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم المواقع العامة كأسواق النفع العام والحدائق والمتنزهات وألعاب للأطفال وأماكن التجمعات العامة ودورات المياه والمباني والمنشآت والمسلخ النوذجي والرش الضبابي.



وأوضح الوداعي، أن البلدية قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا ولازالت مستمرة في تفعيلها وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية للمحافظة على الصحة العامة, ولضمان وقاية وسلامة المجتمع من خلال تعقيم جميع المباني الإدارية والخدمية التابعة لها، مبيناً أنه تم تكثيف الرقابة على المسلخ من خلال زيادة التعقيم والتأكيد على النظافة العامة للمسلخ منذ دخول الذبيحة حتى استلامها والالتزام بالاشتراطات الصحية، وتوفير المعقمات للمستهلكين بالمسلخ.



وطالب بتفاعل عدد من المجمعات التجارية ومراكز التسوق ومحلات الصحة العامة من خلال قيامها بأعمال الرش والتعقيم وذلك ضمن إجراءات الوقاية المتبعة للمساهمة في تعزيز مستوى السلامة، مؤكدأ أن البلدية لن تتهاون في إغلاق المحلات التجارية المخالفة وتطبيق النظام وفرض العقوبات والمخالفات بحقها.

