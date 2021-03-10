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قوة أمنية عراقية تضبط منصات لإطلاق الصواريخ بغرب العراق

قوة أمنية عراقية تضبط منصات لإطلاق الصواريخ بغرب العراق
http://almnatiq.net/?p=959627
المناطق - وكالات

ضبطت قوة أمنية عراقية منصات لإطلاق الصواريخ, وفككت عبوتين ناسفتين ومقذوف حربي في صحراء منطقة حديثة بمحافظة الأنبار غرب العراق.
وأفادت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية في بيان صحفي اليوم أن العثور على هذه المنصات والعبوات تم بعملية استخبارية نوعية ووفق معلومات دقيقة ,مشيرة إلى قيام الجهد الهندسي بتفكيك العبوتين الناسفتين ومعالجة المقذوف الحربي التي عثر عليها في منطقة “أبودلاية” في الصحراء الغربية، التابعة لقضاء حديثة غرب محافظة الأنبار.

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