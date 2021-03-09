احدث الأخبار

40 قائدا كشفيا بتعليم مكة المكرمة يتطوعون لخدمة قاصدي المسجد الحرام
منطقة مكة المكرمة
 بلدية أحد رفيدة تكثف أعمال التعقيم والتطهير للمرافق والمنشآت
أبرز المواد
 قوة أمنية عراقية تضبط منصات لإطلاق الصواريخ بغرب العراق
أبرز المواد
 إطلاق المرحلة الأولى لمشروع المختبر الآلي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة
أبرز المواد
 العثور على دينار ذهبي يعود لعهد هارون الرشيد في حائل
أبرز المواد
 أمانة تبوك تناقش آلية التخطيط والتطوير العمراني لمدن وقرى المنطقة
أبرز المواد
 الأمير فهد بن تركي بن فيصل يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته نائباً لأمير القصيم
أبرز المواد
 “يوتيوب” يصدم صانعي المحتوى بقرار جديد
أبرز المواد
 السيسي: أمن دول الخليج من أمن مصر
أبرز المواد
 شهادة “IECEE” شرط لدخول هذه المنتجات لأسواق المملكة
أبرز المواد
 إغلاق أربعة محال وتحرير 7 مخالفات لتدابير كورونا في نجران
أبرز المواد
 تحرش هز مصر.. والفضل لكاميرات المراقبة
أبرز المواد
40 قائدا كشفيا بتعليم مكة المكرمة يتطوعون لخدمة قاصدي المسجد الحرام

40 قائدا كشفيا بتعليم مكة المكرمة يتطوعون لخدمة قاصدي المسجد الحرام

منطقة مكة المكرمة
بلدية أحد رفيدة تكثف أعمال التعقيم والتطهير للمرافق والمنشآت

بلدية أحد رفيدة تكثف أعمال التعقيم والتطهير للمرافق والمنشآت

أبرز المواد
قوة أمنية عراقية تضبط منصات لإطلاق الصواريخ بغرب العراق

قوة أمنية عراقية تضبط منصات لإطلاق الصواريخ بغرب العراق

أبرز المواد
إطلاق المرحلة الأولى لمشروع المختبر الآلي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

إطلاق المرحلة الأولى لمشروع المختبر الآلي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

أبرز المواد

40 قائدا كشفيا بتعليم مكة المكرمة يتطوعون لخدمة قاصدي المسجد الحرام

40 قائدا كشفيا بتعليم مكة المكرمة يتطوعون لخدمة قاصدي المسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=959631
المناطق - مكة المكرمة

يشارك أكثر من ٤٠ قائداً كشفياً بتعليم مكة المكرمة في الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام خدمة للمصلين وضيوف الرحمن .
ويتمثل دور قادة الكشافة في توعية زوار بيت الله والإسهام في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

روابط ذات صلة

“صحة الطائف” : انقطاع الكهرباء في مستشفى الأطفال بسبب عطل في الشبكة الداخلية

“صحة الطائف” : انقطاع الكهرباء في مستشفى الأطفال بسبب عطل في الشبكة الداخلية
الفيصل يستقبل مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة

الفيصل يستقبل مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة
نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*