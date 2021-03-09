40 قائدا كشفيا بتعليم مكة المكرمة يتطوعون لخدمة قاصدي المسجد الحرام

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يشارك أكثر من ٤٠ قائداً كشفياً بتعليم مكة المكرمة في الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام خدمة للمصلين وضيوف الرحمن .

ويتمثل دور قادة الكشافة في توعية زوار بيت الله والإسهام في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.