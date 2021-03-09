يشارك أكثر من ٤٠ قائداً كشفياً بتعليم مكة المكرمة في الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام خدمة للمصلين وضيوف الرحمن .
ويتمثل دور قادة الكشافة في توعية زوار بيت الله والإسهام في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
40 قائدا كشفيا بتعليم مكة المكرمة يتطوعون لخدمة قاصدي المسجد الحرام
يشارك أكثر من ٤٠ قائداً كشفياً بتعليم مكة المكرمة في الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام خدمة للمصلين وضيوف الرحمن .
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