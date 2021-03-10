صحة عسير تتعامل مع 165 حالة طارئة

المناطق - عسير

تمكنت بفضل من الله الفرق الطبية بمستشفيات صحة عسير من التعامل مع 165 حالة طارئة خلال الشهرين الماضيين .

وأضحت صحة عسير أن إدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي بالمنطقة تابعت تحويل حالات إنقاذ الحياة عن طريق برنامج إحالتي حيث بلغ عدد الحالات الطارئة التي تم التعامل معها عبر البرنامج (1541) حالة طارئة و تم تنويم ( 685) حالة ، كما تم متابعة تحويل ( 2583) حالة للعيادات الخارجية.

وأبانت أن عدد الحالات التي تم تحويلها للقطاع الخاص بلغ (208) حالات، وبذلك يبلغ إجمالي الحالات التي تعامل معها التنسيق الطبي خلال تلك الفترة (4974) حالة.