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الزوارق الإسرائيلية تطلق النار على مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر غزة

الزوارق الإسرائيلية تطلق النار على مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر غزة
http://almnatiq.net/?p=959637
المناطق - واس

أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية ،اليوم ، النار وفتحت خراطيم المياه اتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر مدينة غزة.
ونقلت مصادر محلية عن أحد الصيادين، قوله إن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت النار وفتح خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين وهي على بعد نحو ستة أميال بحرية قبالة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، ما أدى إلى إلحاق أضرار في مركب واحد على الأقل.

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