رئيس هيئة الأركان العامة يرعى حفل تخريج الدورة الثامنة للتأهيل العسكري للأطباء بكلية الأمير سلطان للعلوم الصحية بالظهران

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رعى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم، حفل تخريج دورة التأهيل العسكري للأطباء الثامنة بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران، حيث كان في إستقباله لدى وصوله ميدان الحفل مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية الدكتور أحمد بن محمد العامري وقائد المنطقة الشرقية وكبار الضباط بوزارةالدفاع.

وأوضح عميد كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية الدكتور عيدان بن موسى الزهراني حرص الكلية الدائم على المكانة التي تبوأتها على مدى السنوات الماضية، مبيناً أن الدورة تأتي ضمن الاستراتيجية العامة لتطوير القوات المسلحة والخدمات الصحية التي تنتهجها القيادة الرشيدة –حفظها الله-لدعم مسيرة العلم والبناء.

وأضاف أن الخريجين جميعهم منضمّين في برامج الزمالات الطبية التابعة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتم تأهيلهم عسكرياً وعلمياً، ليلتحقوا بزملائهم في مختلف القطاعات العسكرية خدمةً لدينهم ووطنهم الغالي.

عقب ذلك شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن دورة التأهيل العسكري للأطباء، تلاه كلمة الخريجين وأداء الخريجون القسم وإعلان النتائج وتكريم معالي رئيس هيئة الاركان العامة المتفوقين وتقلدهم رتبهم.

بدوره عبر مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، أن هذا التخريج يوكد على ما تلقاه الخدمات الطبية للقوات المسلحة وكافة مرافقها من دعم وتوجيهات القيادة الكريمة -حفظهم الله-ضمن الإستراتيجية العامة لتطوير وزارة الدفاع والخدمة الصحية المقدمة لدعم مسيرة العلم والبناء ومشاركة أبناء هذا البلد المعطاء إنجازاتهم ليكونوا نواة لبناء الوطن.