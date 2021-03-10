الزكاة والدخل: مبادرة الاعفاء متفاوتة النسب ولا تشمل التهرب الضريبي

الدمام - المناطق

أوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل للعمليات حمود بن عبداللهالحربي إن الهيئة تتبنى مبادرة الإعفاء من بعض الغرامات على التأخير أو عدم السداد لدعم القطاع الخاص لمواجهة اعباء فايروس كورونا، بشروط معينة، وبنسبة متفاوتة، لا تشمل التهرب الضريبي حتى أي ظرف.

وقال خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية عبر الاتصال المرئي الأربعاء 10/مارس/2021 واداره عضو اللجنة التجارية بالغرفة محمد بن عبدالعزيزالأنصاري إن مبادرة الإعفاء من الغرامات المرتبطة بالإقرارات واجبة التقديم والسداد للهيئة تم اطلاقها ضمن إطار حزمة مبادرات لتحفيز الاقتصاد أطلقتها الحكومة الرشيدة في مارس 2020 لدعم القطاع الخاص وتمكينه من تجاوز الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة كورونا، وقد تم تمديد المبادرة مطلع العام الجاري إلى نهاية يونيو المقبل

وأبان الحربي بأن الهيئة من خلال هذه المبادرة تعفي المكلف من دفع غرامات التأخر في السداد أو في تقديم الإقرارات الضريبية، وذلك عن الفترات الضريبية المرتبطة بإقرارات واجبة التقديم أو السداد للهيئة قبل تاريخ 21/يناير /2021 بشرط سداد أصل الضريبة المستحقة واجبة الأداء للهيئة بموجب تلك الإقرارات.

وأضاف بأن هذا الإعفاء سوف يتم تطبيقه وفق نسب تناقصية محددة ترتبط بالفترات التي يتم خلالها سداد أصل الضريبة المستحقة للهيئة خلال فترة سريان المبادرة، ففي حال تم سداد أصل دين الضريبة المستحقة خلال الفترة من 1/يناير الى 31/مارس/2021 تكون نسبة الإعفاء من الغرامات بنسبة 100% بينما يتم بنسبة 75% إذا تم سداد أصل دين الضريبة المستحقة خلال الفترة من1/ابريل إلى 31/مايو/2021 في حين أن نسبة الإعفاء الغرامات المشمولة في المبادرة تكون عند 50% إذا تم سداد أصل دين الضريبة خلال الفترة من 1 ـــــ 30/ يونيو 2021

واشار إلى أن هذه المبادرة تشمل بعض الغرامات، ولا تشمل البعض الآخر، فإما الغرامات المشمولة بالمبادرة فهي غرامات التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية أو السداد وتشملان جميع انواع الضرائب (القيمة المضافة، السلع الانتقائية، الدخل، الاستقطاع)، بينما غرامات تعديل الإقرارات وتصحيحها فهي محددة فقط بضريبة القيمة المضافة.

وأما الغرامات غير المشمولة بالمبادرة فهي غرامات “التهرب الضريبي، والضبط الميداني من قبيل عدم إصدار فاتورة ضريبية أو التأخر في التسجيل، واي غرامات تم سدادها قبل صدور قرار التمديد وهو 21/يناير/2021”.

وقال بأن شرط الإعفاء من الغرامات وفق النسب المذكورة يتمثل في سداد أصل دين الضريبة المستحق عن الفترات المشمولة في المبادرة قبل نهاية مدة سريان المبادرة (30/يونيو2021)