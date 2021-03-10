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أمانة الشرقية: ترسية عقد لجمع ونقل ٣٠٠ ألف متر مكعب من مخلفات الأنقاض والبناء مجهولة المصدر

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أمانة الشرقية: ترسية عقد لجمع ونقل ٣٠٠ ألف متر مكعب من مخلفات الأنقاض والبناء مجهولة المصدر

أمانة الشرقية: ترسية عقد لجمع ونقل ٣٠٠ ألف متر مكعب من مخلفات الأنقاض والبناء مجهولة المصدر
http://almnatiq.net/?p=959654
الدمام - المناطق

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن ترسية عقد لجمع ونقل ٣٠٠ ألف متر مكعب من مخلفات الأنقاض والبناء مجهولة المصدر من داخل الأحياء ومناطق مدن حاضرة الدمام لمدة عام

وأكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في بيان صحافي: بأن المشروع يهدف الى القضاء على ظاهرة التشوه البصري نتيجة تراكم تلك المخالفات وخاصة على أطراف المدينة والتي تنتج من خلال الرمي العشوائي.

وأشار الى أن المشروع يأتي ضمن خطط الأمانة في تحسين المشهد البصري واستكمالا لمشاريعها الخاصة بالمحافظة على البيئة والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، والتي يأتي من ضمنها النظافة العامة والوعي البيئي، والقضاء على ظاهرة الرمي العشوائي لأنقاض البناء والهدم بين الأحياء السكنية، والتخلص منها بالطرق السليمة بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة.

إضافة الى مشروع إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء والذي سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة في منظومة إدارة النفايات والاستفادة منها في أعمال البنية التحتية، وكذلك المحافظة على البيئة من أعمال ردم المخلفات، وذلك لزيادة نسبة النفايات المعاد تدويرها.

وشدد على أن أمانة المنطقة الشرقية تعمل مع الجهات ذات العلاقة بالمنطقة على ضبط مخالفي الأنظمة بالرمي العشوائي في الأماكن العامة واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم والعمل على معالجة الأماكن المتضررة

وأكد المهندس فهد الجبير على أن الأمانة عملت خلال الفترة الماضية على زيادة وتيرة رفع مخلفات البناء من جميع الأحياء في حاضرة الدمام، ضمن مبادرة الأمانة التي تتضمن رفع مستوى رضا المستفيدين عن النظافة في حاضرة الدمام، من خلال رفع مخلفات البناء والهدم، عبر تكليف مقاولي النظافة في حاضرة الدمام برفع مخلفات البناء والهدم الموجودة بشكل عشوائي في الأراضي الفضاء، وداخل الأحياء، وعلى أطراف المدينة، ونقلها إلى المدافن أو المواقع المخصصة، بهدف الاستفادة من هذه النفايات، وإعادة استخدامها.

وتعمل الامانة حاليا على تأهيل ناقلي النفايات التجارية للقطاع الخاص بما يساهم في رفع مستوى الالتزام لدى تلك الناقلين وعدم رمي تلك المخلفات وتعزيز المنظومة الرقابية لمتابعة نقل المخلفات لضمان وصولها الى مواقع المعالجة.

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