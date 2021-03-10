تعليم تبوك: لجنة البحث والابتكار ستوسع قاعدة المبدعين في بلادنا

المناطق- تبوك-فايز السميري

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العٌمري أن قرار مجلس الوزراء‬ بتشكيل لجنة عليا للبحث والتطوير والابتكار برئاسة سمو ‫ولي العهد – حفظه الله- يأتي امتدادا للخطوات الكبيرة التي خطتها المملكة في الاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته وتوسيع قاعدة المبتكرين من أبناء الوطن كما يشكل داعماً رئيسيا لاقتصاد المملكة وتنويع مصادره. ويساهم في تحفيز المبدعين من أبناء الوطن، وتنمية قدراتهم ضمن منظومة ريادة الأعمال والابتكار.مؤكدً على أ‫ن وزارة التعليم تعمل على بناء منظومة متكاملة للبحث والابتكار وريادة الأعمال الفاعلة وممكنة للنمو المستدام، بما يحقق الأهداف الوطنية، إيماناً بأن البحث والابتكار هو العنصر الحيوي المساعد على تحقيق الأهداف بعيدة المدى خصوصاً تلك التي حملتها رؤية المملكة 2030″على زيادة تأثير وكفاءة الأبحاث العلمية والابتكارات الوطنية ، ليكون المجتمع منتجًا للمعرفة، ومنافسًا عالميًا.