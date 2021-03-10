احدث الأخبار

“الصحة”: تسجيل 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 245 ووفاة 6 حالات
أبرز المواد
 أمير جازان يدشن البوابة الإلكترونية لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية ويتسلم التقرير السنوي
أبرز المواد
 شاهد.. تركي المالكي من على الدبابة في جبهة مأرب برفقة رئيس هيئة الأركان اليمني
أبرز المواد
 وزير الإعلام اليمني يجدد استنكاره حيال صمت العالم على مجزرة اللاجئين في صنعاء
أبرز المواد
 أمير مكة يدشن 17 مشروعاً صحياً جديداً بحضور وزير الصحة
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية
أبرز المواد
 نائب قائد القوات الجوية يقف على استعدادات الأطقم الجوية المشاركة في التمرين السعودي_اليوناني
أبرز المواد
 نائب الأمين العام : احترام المرأة وتقديرها ثقافة متأصلة في النفوس وراسخة في وجدان كل أبناء المجتمع
أبرز المواد
 شاهد..مقطع نادر للملك فهد بن عبد العزيز يمارس السباحة مع أبنه الأمير عبدالعزيز
أبرز المواد
 تعليم تبوك: لجنة البحث والابتكار ستوسع قاعدة المبدعين في بلادنا
أبرز المواد
 المياه الوطنية: نفذنا 50 مشروعًا للمياه والخدمات البيئية بمنطقة مكة المكرمة بتكلفة تجاوزت 2 مليار ريال
أبرز المواد
 صحة عسير تتعامل مع 165 حالة إنقاذ حياة
أبرز المواد
“الصحة”: تسجيل 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 245 ووفاة 6 حالات

“الصحة”: تسجيل 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 245 ووفاة 6 حالات

أبرز المواد
أمير جازان يدشن البوابة الإلكترونية لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية ويتسلم التقرير السنوي

أمير جازان يدشن البوابة الإلكترونية لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية ويتسلم التقرير السنوي

أبرز المواد
شاهد.. تركي المالكي من على الدبابة في جبهة مأرب برفقة رئيس هيئة الأركان اليمني

شاهد.. تركي المالكي من على الدبابة في جبهة مأرب برفقة رئيس هيئة الأركان اليمني

أبرز المواد
وزير الإعلام اليمني يجدد استنكاره حيال صمت العالم على مجزرة اللاجئين في صنعاء

وزير الإعلام اليمني يجدد استنكاره حيال صمت العالم على مجزرة اللاجئين في صنعاء

أبرز المواد

شاهد..مقطع نادر للملك فهد بن عبد العزيز يمارس السباحة مع أبنه الأمير عبدالعزيز

شاهد..مقطع نادر للملك فهد بن عبد العزيز يمارس السباحة مع أبنه الأمير عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=959671
المناطق- الرياض

أظهر مقطع فيديو، وُصف بأنه “نادر”، لحظة ممارسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله السباحة مع ابنه الأمير عبدالعزيز بن فهد.
وقال حساب الملك فهد بن عبدالعزيز الرسمي في تويتر، المعني بنشر مقتطفات من تاريخ الملك الراحل، إن الفيديو تم التقاطه عندما كان “يمارس رياضة السباحة مع ابنه الأمير عبدالعزيز في مسبح قصر اليمامة بالرياض”.
وحقق المقطع تفاعلا كبيرا، وانتشارا على نطاق واسع بين نشطاء وسائل التواصل في المملكة.

روابط ذات صلة

“الصحة”: تسجيل 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 245 ووفاة 6 حالات

“الصحة”: تسجيل 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 245 ووفاة 6 حالات
أمير جازان يدشن البوابة الإلكترونية لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية ويتسلم التقرير السنوي

أمير جازان يدشن البوابة الإلكترونية لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية ويتسلم التقرير السنوي
شاهد.. تركي المالكي من على الدبابة في جبهة مأرب برفقة رئيس هيئة الأركان اليمني

شاهد.. تركي المالكي من على الدبابة في جبهة مأرب برفقة رئيس هيئة الأركان اليمني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*