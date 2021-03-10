نائب أمير مكة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية

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رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة ” عن بُعد” اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية.

واطلع الأمير بدر بن سلطان على مخرجات حلقات نقاش أعمال الحج والتي شارك فيها أكثر منة 36 جهة معنية بخدمة الحجاج والمعتمرين وخرجت بالعديد من التوصيات من أبرزها إعداد دليل لتوحيد خطط ومهام الجهات التي تقدم الخدمة لضيوف الرحمن وستتم مناقشة تفاصيله في اجتماع لجنة الحج المركزية.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة تمهيدًا لرفعها إلى لجنة الحج المركزية.