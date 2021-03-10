أمين عسير يستقبل مدير فرع الموارد البشرية بالمنطقة

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استقبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في مكتبه بالأمانة صباح اليوم الاربعاء، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي الشهراني.

وفي بداية اللقاء، اطلع الحميدي على اعمال فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية في المنطقة ونوقش خلال اللقاء سبل التعاون في المجال التطوعي وتذليل العوائق.

كما نافش الحميدي إمكانية ان تكون هناك فرق رقابية مشتركه بين الأمانة وفرع وزارة الموارد البشرية في المنطقة. كما تم مناقشة بعض العوائق التي تواجه بعض البلديات في إدارات الموارد البشريه .

وأشاد الدكتور وليد الحميدي بالجهود التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجميع العاملين بفرع منطقة عسير على ما يقومون به من أعمال لخدمة وطنهم وأهالي المنطقة عموماً، متطلعًا على أن تتعدد وتتكامل أوجه التعاون بين الجهات الحكومية والأمانة .