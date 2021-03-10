شاهد.. تركي المالكي من على الدبابة في جبهة مأرب برفقة رئيس هيئة الأركان اليمني

المناطق- الرياض

بعد مزاعم وأكاذيب مليشيا الحوثي الإرهابية التي ادعوا فيها سيطرتهم على سد مأرب خلال تصعيدهم الإرهابي الأخير، ظهر العميد الركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، على دبابة في جبهة مأرب، وبرفقة رئيس هيئة الأركان الفريق الركن صغير عزيز وقائد المنطقة السادسة اللواء أمين الوائلي، وعدد من ضباط وأفراد الجيش الوطني اليمني.

وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، إلى محافظة مأرب فجأة إلى اليمن، والتقى المالكي محافظ مأرب سلطان العرادة، ليدحض اللقاء مزاعم ميليشيا الحوثي عن سيطرة الانقلابيين على سد مأرب، وكشف الاجتماع والجولة الميدانية للمالكي، أن انتصارات الانقلابيين مجرد أوهام.