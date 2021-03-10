أمير جازان يدشن البوابة الإلكترونية لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية ويتسلم التقرير السنوي

المناطق_فضه عطيف:

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم في مكتبة بالإمارة ، البوابة الالكترونية لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية لتقديم كافة الخدمات للمواطنين بالمحافظات الجبلية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه ، لمدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجـــازان المهندس محمد واصلي.

وتسلم سمو أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء تقريرًا عن جهود ومنجزات هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية وعملهم بالمحافظات الجبلية خلال الفترة الماضية .

كما استمع سموه الى شرح مفصل من مدير الهيئة عن التقرير وما تضمنه من منجزات وجهود بذلها الهيئة لخدمةً المناطق الجبلية .

مشيرا الى ان تدشين البوابة الالكترونية يأتي لتقديم الخدمات وحجز المواعيد للمواطنين بالمحافظة الجبلية عبر موقع الهيئة الالكتروني :https://mjda.gov.sa

ونوه سمو الأمير محمد بن ناصر ، بالدور الذي تقوم هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجـــازان وفق التوجيهات السديدة من ولاة الأمر – حفظهم الله – وبمتابعة مباشرة من سمو وزير الداخلية ودورها في التنسيق للمناطق الجبلية، متمنياً لهم التوفيق في المهام الموكلة لهم .

من جانبه مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجـــازان المهندس محمد واصلي عن خالص شكره وتقديره على ما تجده هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية من دعم ومتابعة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ، وما استمعوا له من توجيهات لمضاعفة الجهود في خدمة الدين والوطن.