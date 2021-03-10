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أمانة الجوف: سفلتة 82 ألف متر مربع خلال شهر في أحياء مدينة سكاكا

أمانة الجوف: سفلتة 82 ألف متر مربع خلال شهر في أحياء مدينة سكاكا
http://almnatiq.net/?p=959711
المناطق- الجوف

تواصل أمانة منطقة الجوف تنفيذ عدد من المشروعات البلدية داخل الأحياء لخدمة المواطنين، وتشمل أعمال السفلتة والإنارة وغيرها، وأنهت الأمانة خلال شهر سفلتة أكثر من 82 ألف متر مربع في عدد من المواقع.
وأبان المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن أعمال السفلتة شملت 6 مشروعات ومواقع هي مشروع طريق الأمير نواف، والصناعية الجديدة، وغرب اللقائط، وتقاطع ضمن مشروع ممشى الربوة، وأحد الشوارع بمدينة سكاكا.
وأكد الحموان حرص أمانة الجوف على تنفيذ أعمال السفلتة وجميع المشروعات البلدية وفق المواصفات والخطط المعتمدة وفي إطار الجدول الزمني المحدد، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، بإشراف ومتابعة مستمرة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

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