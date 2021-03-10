أمين عسير يستقبل مدير فرع التجارة بالمنطقة

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استقبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في مكتبه بالأمانة صباح اليوم ، مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة عسير أنور الشمراني

وفي بداية اللقاء، اطلع الحميدي على اعمال الفرع في المنطقة كما بحث مدير فرع التجارة مع الحميدي افتتاح مكاتب للفرع في الأمانة والبلديات التابعة لتكون شريك للأمانة في حملاتها الرقابية والوقوف على البلاغات المشتركة بين الأمانة والتجارة .

ورحب الحميدي بالفكرة مؤكدا بأن الأمانة ستكون شريكة في المشروع ضمن استراتيجية الشراكة والحكومة .

مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة التجارة وجميع العاملين بفرع منطقة عسير على ما يقومون به من أعمال لخدمة وطنهم وأهالي المنطقة عموماً، متطلعًا على أن تتعدد وتتكامل أوجه التعاون بين الجهات الحكومية والأمانة .