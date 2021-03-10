أمير المنطقة الشرقية يترأس اجتماع مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية

المناطق_فتحية عبدالله

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، اجتماع مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية اليوم (الأربعاء)، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس المجلس، وذلك بمقر الهيئة بمدينة الدمام، بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس عبر الاتصال المرئي.

تنمية شاملة ومتوازنة

وفي مستهل الاجتماع، أكد سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة أن التنمية الشاملة والمتوازنة التي تُشهد اليوم، لا تتم إلا بتضافر الجهود، وتكاملها، والاستفادة من التجارب والخبرات، ودراسة الواقع والاحتياج بشكلٍ علمي، ووضع الخطط والاحتياط للمخاطر، وقبل ذلك كله التوكل على الله وطلب العون منه، واستشعار المسؤولية”، ونوه سموه بأهمية التواصل الفعال بين الجهات المعنية بعمل الهيئة، والعمل على أسس الشراكة والتعاون، راجياً من الله أن تكلل أعمال وجهود الهيئة بالتوفيق.

واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما أقرّ مجلس الهيئة حزمةً من القرارات التنموية، تناولت إقرار مخرجات عدد من المشروعات الاستراتيجية، ومشروعات تحسين شبكة الطرق ومعالجة النقاط الحرجة، كما أقر المجلس التقرير السنوي للعام المالي المنصرم.

استشراف المستقبل

من جانبه أكد سمو نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة بأنّ هيئة تطوير المنطقة الشرقية تعمل على استشراف المستقبل، ووضع الخطط للتعامل مع التوسعات السكانية والصناعية التي تشهدها المنطقة الشرقية، ورسم سياسات التوسع في البنى التحتية وفق أفضل الممارسات العالمية ضمن أطر ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

ونوه سموه بالشراكات التي تعقدها الهيئة مع الجهات ذات العلاقة في المنطقة الشرقية، بما يكفل التكامل وجودة العمل والمخرجات وقال سموه “من الضروري استمرار تعاون كافة الجهات لخدمة المنطقة والمجتمع، ورفع معدلات التنمية وفتح آفاق للمستقبل”

دعم ومتابعة

من جهته، نوه الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فهد بن صالح المطلق بما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس الهيئة، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الهيئة -يحفظهما الله- من دعم ومتابعة مستمرين للهيئة وبرامجها ومشروعاتها، مبيناً أن الهيئة بفضل الدعم والمتابعة انتهت من وضع حزمةٍ من الإجراءات والبرامج الداعمة على مستوى الهيئة ومستوى المنطقة، تسهم في ترجمة أهداف وخطط الهيئة إلى واقعٍ ملموس، مشيراً إلى جهود الجهات الشريكة في المنطقة، والتي تضافرت جهودها لتحقيق مستهدفات التطوير الشامل، ودفع عجلة التنمية في المنطقة، والعمل التكاملي لتجاوز التحديات، معرباً عن شكره لتلك الجهود.

تصوير: عبدالعزيز الدوسري

