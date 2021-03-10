أمير جازان يرعى توقيع اتفاقيتين لتعليم صبيا ويكرم عدد من المتميزين ..

المناطق_ فضه عطيف

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم بديوان الإمارة ، مراسم توقيع اتفاقيتين بين إدارة تعليم صبيا ومؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، وشركة الشقيق للمياه والكهرباء، وذلك في إطار العمل المشترك لتحقيق أهداف رؤية 2030 في قطاع التعليم، من خلال رفع جودة المخرجات ونواتج التعلم، والعمل على دفع عجلة الاقتصاد الوطني، عبر عدد من برامج التأهيل والتطوير والتدريب التي تضمنتها الاتفاقيتين.

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة جازان لمدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية المهندس ممدوح الحربي ، والرئيس التنفيذي لشركة الشقيق للمياه والكهرباء المهندس أحمد الأصم حيث استمع سموه لشرح مفصل عن أهداف الاتفاقيتين، وإطارهما، ونتائجهما المتوقعة.

كما أطلع سمو أمير منطقة جازان على تقرير عن التعليم عن بعد، وتقرير الإدارة لعام 2020 وما حققته الإدارة من إنجازات وجهود على المستوى المحلي والعربي والدولي.

‫و‫نوه سمو أمير منطقة جازان بما يحظى به التعليم العام وطلاب وطالبات المنطقة وتعليم صبيا من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة، مثمنا الجهود المتميزة التي بذلتها وزارة التعليم والنجاحات التي حققتها الوزارة بقيادة معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، وذلك بعد مرور عام على التعليم عن بعد, مشيدا برعاية جهاز الوزارة للطلاب والطالبات المبدعين والمبدعات الذين تزخر بهم المملكة والمنطقة في جميع المجالات.

وكرم سمو أمير منطقة جازان في ختام اللقاء عدد من منسوبي تعليم صبيا الحاصلين على جوائز عربية وإقليمية وهم المعلمة صالحة بنت مفرح السلماني الحاصلة على جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها 23 ، والطالب المهند بن محمد حمدي الحاصل على جائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز والطالب أنس إدريس مطري، الحاصل على جائزة التفوق من مكتب التربية العربي في دورتها الثالثة عشرة.

من جانبه قدم الدكتور الخرمي شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان على رعايته لتوقيع هاتين الاتفاقيتين اللتين ستسهمان في الارتقاء بقدرات ومهارات منسوبي تعليم صبيا، و تحقيق التنمية المجتمعية، مقدرا حرص سموه وسمو نائبه ومعالي وزير التعليم على متابعتهم للعملية التعليمية، وما يقدمونه من دعم وتشجيع للمتميزين والمتميزات.