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أمير الشرقية يزور مقر هيئة تطوير المنطقة الشرقية بحضور نائبه

أمير الشرقية يزور مقر هيئة تطوير المنطقة الشرقية بحضور نائبه
http://almnatiq.net/?p=959730

زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الشرقية اليوم (الأربعاء)  مقر الهيئة بالدماموكان في استقباله لدى وصوله صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الشرقية، والمهندس فهد بن صالح المطلق الرئيس التنفيذي.

وقد اطلع سموه على دورة العمل في مقر الهيئة، والتقى الكوادر البشرية العاملة، واستمع سموه إلى شرح موجز عن أعمالهم وأدوارهم، وقد أشاد سموه بالكوادر السعودية التي تعمل في الهيئة لخدمة المنطقة والوطن.

 تصوير: علي آل عياش – عبدالعزيز السعيد – عبدالعزيز الدوسري

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