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أمير القصيم يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

أمير القصيم يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
http://almnatiq.net/?p=959731
المناطق_ بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في مكتبه بالإمارة اليوم ، معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير عام إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد المذن.

وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات التي تهم عمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة , وسبل تطوير قطاع المشاريع التقنية والمهنية والرفع من مستوى الأداء بما يسهم في تهيئة شباب وشابات الوطن للمستقبل المهني والتقني الذي تدعمه وترعاه حكومتنا الرشيدة – أيدها الله -.

كما اطلع سموه على مشاريع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة التي تم إنجازها والجاري تنفيذها والمشروعات المستقبلية التي تعتزم المؤسسة تنفيذها بمنطقة القصيم ومحافظاتها.

ونوه سمو الأمير فيصل بن مشعل بما شاهده واطلع عليه من جهود يبذلها القائمين على المؤسسة في تأهيل وتدريب أبناء وبنات المنطقة ، والعمل على التوطين ، في ظل ما تلقاه من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة – أعزها الله – بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، سائلاً الله للجميع التوفيق والسداد.

وفي نهاية اللقاء تسلم سمو أمير منطقة القصيم من معالي الدكتور أحمد الفهيد ، التقرير السنوي لأعمال وبرامج وأنشطة الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة.

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