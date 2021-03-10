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غرفة الأحساء والمجلس البلدي يبرمان اتفاقية تعاون)

غرفة الأحساء والمجلس البلدي يبرمان اتفاقية تعاون)
http://almnatiq.net/?p=959738
المناطق-الأحساء

أبرّمت غرفة الأحساء والمجلس البلدي بالأحساء بعد ظهر الثلاثاء 09/03/2021م، اتفاقية تعاون، تهدف إلى تعزيز وتأطير التعاون المستمر بينهما لخدمة مصالحهما وأهدافهما المشتركة في مجالات خدمة ورفاهية المجتمع والمحافظة على البيئة.

وتأتي الاتفاقية ضمن برامج ومبادرات الشراكة المجتمعية التي تتّبناها الغرفة وفقًا لخطتها الاستراتيجية العامة، بهدف تعزيز مجالات التنسيق والتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث لخدمة وتنمية المجتمع وتفعيل أدوات وقنوات المشاركة المجتمعية.

ووقّع الاتفاقية التي تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، في مجال التطوير الخدمي وزيادة المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي في القطاع البلدي، عن الغرفة الأستاذ عبداللطيف بن محمد العرفج، رئيس مجلس إدارة الغرفة، فيما وقّع عن المجلس الدكتور أحمد بن حمد البوعلي، رئيس المجلس.

وأكد الأستاذ عبداللطيف العرفج، رئيس الغرفة، أهمية الاتفاقية في ترسيخ قيم المواطنة الفاعلة وتعزيز برامج الشراكات المجتمعية المثمرة، مشيرًا إلى حرص الغرفة على توسيع دائرة شراكاتها المجتمعية، بما يخدم قطاع الأعمال والمجتمع، مثمنًا دور ومبادرات المجلس لتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة تساهم في تحسين المشهد الحضري والخدمات البلدية بالأحساء.

ومن جهته قال الدكتور أحمد بن حمد البوعلي، رئيس المجلس، أن الاتفاقية تأتي ضمن برامج المجلس لبناء شراكات استراتيجية فاعلة مع نخبة من مؤسسات المجتمع المدني للعمل معًا على دفع جهود ومبادرات تحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة وتوفير معيشة صحية، وتنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، مشيدًا بأدوار ومبادرات ومساهمات الغرفة المجتمعية المتنوعة.

وبموجب الاتفاقية سيعمل كلا الطرفين على دعم النشاطات والفعاليات المختلفة التي تخدم برامج وأهداف الاتفاقية، وكذلك التنسيق لعمل معًا لتحقيق مبادرة أنسنة الأحساء ضمن مستهدفات رؤية المملكة في أنسنة المدن بالإضافة إلى المساهمة في مشروع المجلس البلدي لجعل الأحساء مدينة صديقة للطفولة، من خلال الحصول على اعتماد منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، فضلًا عن استفادة الطرفين من إمكانياتها ومواردهما بما يحقق أهدافهما المشتركة في مجال الاتفاقية.

وتأتي الاتفاقية تماشيًا مع دور ورسالة الغرفة وخطتها الاستراتيجية في خدمة العمل المجتمعي والتنموي الهادف وترقية الفعل الحضري والتنموي وتعزيز مبادرات المسؤولية الاجتماعية وبرامج الشراكة المجتمعية بما يساهم في تحقيق مستهدفات برنامج التطوير الحضري وجودة الحياة في رؤية المملكة 2030.

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