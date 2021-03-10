جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تبرم اتفاقية مع هيئة الإذاعة والتلفزيون

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برعاية وحضور معالي رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الأستاذ الدكتور عبد الله الربيش والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي ( افتراضياً ) ، أبرمت الجامعة ممثلة بكلية الآداب بالدمام اتفاقية تعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون ووقع الاتفاقية كل من عميدة كلية الآداب الدكتورة مشاعل العكلي و مدير عام القطاع الشرقي لهيئة الإذاعة والتلفزيون مهدي المزارقة ونائب المدير العام فوزي المحسن ، في مجال تقديم الخدمات الاكاديمية والتدريبية والاستشارية بين هيئة الإذاعة والتلفزيون وذلك صباح امس في رحاب الجامعة .

وذكر معالي رئيس الجامعة بان هذه الاتفاقية جاءت لتؤكد أهمية العمل الإعلامي وتعاون الجامعة و الهيئة فيما يخدم الإعلام وطالبات الجامعة في قسم الاتصال وتقنية الإعلام وليعزز العمل التطبيقي الميداني الذي درسته الطالبة الجامعية في سنوات الدراسة ، وكذلك تستهدف تبادل الخبرات التدريبية والأكاديمية والاستشارية والبحثية في المجال بهدف استفادة كلا الطرفين من هذه الخبرات ، والارتقاء بمنظومة العمل الإعلامي في المنطقة الشرقية وجودة المحتوى المقدم للجمهور وتطوير وصقل مهارات وخبرات الطالبة العملية وتأهيلهم لاحتراف العمل الإعلامي بقدرة تنافسية عالية ومن ذلك فقد حرصت الجامعة ممثلة بكلية الآداب على إقامة هذا التعاون الإيجابي .

من جانبه نوه الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي على أهمية هذه الاتفاقية وان هذا الدور هو احد الأدوار الأساسية التي تقوم بها الهيئة من خلال العمل المجتمعي والتدريب الميداني للطلاب والذي يؤكد أهمية صقل مواهب الخريجين من أبناء وبنات الوطن في هذا المجال الذي يعد اهم المجالات الإعلامية التي من شانها أن ترفع من مستوى العمل الإعلامي في المنطقة الشرقية والمملكة على وجه العموم وان يكون للطالب أو الطالبة على علم بما يقدم على ارض الواقع لان التجربة العملية هي خير برهان على ما تمت دراسته في أعوام الدراسة ، منوها بالتقدم والسمعة المرموقة التي حققتها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل على كافة المجالات والتخصصات الاكاديمية والعلمية والبحثية ، و مثمناً لمعالي رئيس الجامعة هذه الإنجازات ومتطلعاً الى مزيد من الشراكات والتقدم للجامعة .

وأشارت عميدة كلية الآداب الدكتور مشاعل العكلي بان هذه الاتفاقية تهدف الى تطوير علاقات التعاون والشراكة في مجال تقديم الخدمات والاستشارات المهنية والتدريبية والبحثية في المجال الإعلامي والتلفزيوني والاكاديمي بين الجامعة والهيئة وتبادل الخبرات الاستشارية والأكاديمية والبحثية والمصلحة المشتركة والنمو المعرفي لكلا الطرفين والتدريب العملي لطالبات قسم الاتصال وتقنية الإعلام من خلال التطبيق الواقعي في الأستوديوهات ووحدات المونتاج وأجهزة التصوير والبث ، حيث سيتم العمل بعد تفعيل الاتفاقية بتقديم الاستشارات العلمية في المجالات المشتركة ، والاستفادة من البيانات والمعلومات في القسم ، و الاستفادة من القسم في إقامة الحملات التوعوية والمعارض والمؤتمرات التي تنظم من قبل الإذاعة والتلفزيون ، والمساهمة في وضع تصور مستقبلي لتطوير المحتوى الإعلامي وتنظيمه ، والمساهمة في وضع مقترح لكيفية استغلال تقنيات الإعلام الرقمي والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي في بناء إعلامي ناجح وغيرها من البنود التي تم الاتفاق عليها في الاتفاقية والتي سوف تكون خطوط عريضة للعمل الإعلامي المشترك الناجح لكلا الطرفين .

فيما ذكر مدير عام القطاع الشرقية لهيئة الإذاعة والتلفزيون مهدي المزارقة بان هذه الاتفاقية نفتخر فيها مع الجامعة وأبعادها اكبر واسمى حيث أنها تعقد ولأول مره على مستوى الجامعات في المملكة وهي عبارة عن مسار تعليمي من خلال الحضور لمقر التلفزيون والدراسة والتعليم والذي سوف يكون له بالغ الأثر في تعزيز القدرة الإعلامية لدى الطالبة بما يتناسب مع التطور السريع في الإعلام بكافة مجالاته وصوره ونحن نبحث عن تخريج جيل إعلامي واع مهني والعمل على مزج بين الجانب التطبيقي والنظري وهذا امر هام جدا للإعلامي لان هذه الجوانب مرتبطة ببعض وهذا هو الرئيسي من الاتفاقية لنخرج إعلامي مهني حقيقي .