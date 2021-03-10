أكثر من 3 آلاف مستفيد من خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن خلال شهر فبراير لعام 2021م

المناطق_حفر الباطن

قدم مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن خدماته العلاجية لـ3,284 مراجعًا ومراجعة خلال شهر فبراير للعام الحالي 2021م ، حيث بلغ عدد مراجعي عيادة جراحة الوجه والفكين 474 مراجع ، و30 مراجع لعيادة جراحة اللثة ، فيما بلغ عدد مراجعي عيادة التركيبات727 مراجع ، فيما وصل عدد المستفيدين من عيادة علاج جذور وعصب الأسنان 366 مراجعاً ، واستفاد 390 طفل من عيادة طب أسنان الأطفال، وأجرى مركز طب الأسنان التخصصي 467 أشعة وكذلك تم متابعة 285 مراجع في عيادة تقويم الأسنان، وبلغ عدد مراجعي قسم صحة الفم والأسنان 143 مراجعاً ، فيما قدمت الخدمة لمراجعي الكشف البصري لعدد 402 مراجع.

وتؤكد صحة حفر الباطن على حرصها الدائم في تقديم خدمات الرعاية الصحية في تخصصات طب الأسنان، وتوفير الكوادر الطبية لضمان استفادتهم من خدمات المركز بكل يسر وسهولة.