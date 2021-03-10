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الدبيبة يدعو إلى المصالحة الوطنية وإنهاء فترة الانقسام في ليبيا

الدبيبة يدعو إلى المصالحة الوطنية وإنهاء فترة الانقسام في ليبيا
http://almnatiq.net/?p=959765
المناطق_وكالات

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أن حكومته ستعمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية بين جميع الليبيين نواب وشعب وحكومة، قائلا إن «ليبيا واحدة ولا يمكن أن نقول إلا ليبيا واحدة».

وقال الدبيبة – في كلمته تعقيبا على منح ثقة مجلس النواب الليبي لحكومة الوحدة الوطنية برئاسته – ” إن حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة كل الليبيين “، موضحا أن هناك الكثير من الاستحقاقات تنتظر مجلس النواب الليبي، داعيا إلى إنهاء فترة الانقسام التي شهدتها ليبيا.

وناشد الدبيبة، الليبيين الالتئام وتعويض ما فاتهم خلال فترة الانقسام، مؤكدا أن الأمة الليبية مازالت بحاجة إلى نوابها لأن الكثير من الاستحقاقات التي لازالت تنتظرهم بداية من إقرار الموازنة الموحدة وقانون الاستفتاء أولا، ووصولا إلى قانون فعال للحكم المحلي ومن ثم الانتخابات.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، قد نالت ثقة مجلس النواب الليبي المنعقد في سرت، في وقت سابق اليوم الأربعاء.

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