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خطط توسعية في التجمع الصحي بمكة المكرمة لتوفير لقاح كورونا

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خطط توسعية في التجمع الصحي بمكة المكرمة لتوفير لقاح كورونا

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شرعت مستشفيات مكة المكرمة في تقديم اللقاح للفئات عالية الخطورة من كبار السن، والممارسين الصحيين, إضافة إلى تطعيم مرضى السكر عند زيارتهم المستشفيات ومرضى العيادة الخارجية ومرضى الرعاية المنزلية في المنازل ومرضى الغسيل الكلوي وذويهم وذلك ضمن خطط تجمع مكة المكرمة الصحي بالتوسع في توفير لقاح كورونا “كوفيد – ١٩”.
وبدأ التجمع الصحي في توفير مواقع داخل المستشفيات في كل من مستشفى النور التخصصي، ومستشفى الملك عبدالعزيز ومستشفى الملك فيصل، ومستشفى حراء العام، ومستشفى الولادة والأطفال، ومدينة الملك عبدالله الطبية.
وأوضح مدير مشروع اللقاحات في تجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور فواز تركستاني، أن التجمع الصحي يعمل وفق خطط للتوسع في توفير لقاح كورونا لجميع الفئات المستهدفة لتحقيق الأهداف المنشودة منها, مؤكداً ضرورة تكاتف الجميع من مواطنين ومقيمين والتسجيل في منصة صحتي للحصول على اللقاح.
مما يذكر أن عدد مراكز لقاحات كورونا التي جهزها التجمع الصحي بمكة المكرمة وصلت إلى 13 مركزاً، إضافة إلى توفير مراكز أخرى في المستشفيات وخدمات المرضى في العيادات الخارجية والرعاية المنزلية.

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