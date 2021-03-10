تجمع الرياض الصحي يدشن 5 مراكز لقاحات جديدة لكورونا .. بمتابعة أمير الرياض

بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض دشن تجمع الرياض الصحي الأول ، خمسة مراكز لتلقي لقاحات كورونا في جنوب وغرب العاصمة ( عتيقة – ظهره نمار – الزهرة – بدر 2 – المربع )، وبدء حملة التطعيم باللقاح في تلك المراكز .



ودعا “التجمع الأول” المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل، والمسارعة في أخذ اللقاح حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع، وحماية لهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد، مجددًا التذكير بأن جميع اللقاحات مجانية إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.



وأوضح ” التجمع الأول ” أن تلك المراكز تأتي إلى جانب المراكز التي تم تدشينها مسبقاً وهي مركز الأمير سلطان الصحي في حي لبن ( الأحمدية ) ومركز صحي المنصورة في حي المنصورة .



كما تواصل ” الرعاية المنزلية ” في تجمع الرياض الصحي الأول تقديم خدمة تطعيم المرضى المُسجّلين في برنامج الرعاية الصحية المنزلية بلقاح كورونا (كوفيد-19) و التطعيم لا يقتصر على مرضى الرعاية الصحية المنزلية من البالغين، بل يستهدف أيضًا الأشخاص البالغين الذين يشتركون في الإقامة مع هؤلاء المرضى بشرط توفر كافة الاشتراطات لحصولهم على اللقاح وذلك حماية لأنفسهم ومن حولهم.