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محافظ الطائف يكرم الجهات الفائزة بجوائز ملتقى مكة الثقافي في نسخته الخامسة

محافظ الطائف يكرم الجهات الفائزة بجوائز ملتقى مكة الثقافي في نسخته الخامسة
http://almnatiq.net/?p=959783
المناطق - واس

سلم معالي محافظ الطائف سعد الميموني , جائزة الإبداع للفائزين بالمحافظة في دورتها الثانية لعام 1442، إحدى فروع جوائز ملتقى مكة الثقافي بنسخته الخامسة المقام هذا العام تحت شعار “كيف نكون قدوة في العالم الرقمي”.
ونوه بجهود سمو أمير المنطقة وسمو نائبه في إشراك المحافظات في الحراك الثقافي والتنموي بإتاحة الفرصة للمشاركة بجوائز الإبداع ضمن فعاليات جوائز ملتقى مكة الثقافي.
وحصلت شرطة الطائف على جائزة المركز الأول من خلال مبادرة “راصد”, وتسلم الجائزة مدير شرطة الطائف العميد “عثمان اليوسف وفريق عمل المبادرة العقيد شرف الثمالي والرائد سلمان الحصيني والرقيب سلمان الجعي.
وجاءت مبادرة كادي وهي مبادرة فردية مقدمة من “غادة محمد القايدي” بالمركز الثاني, في حين حصلت مبادرة بوابة إدارة تعليم الكبار والمقدمة من إدارة التعليم بمحافظة الطائف على جائزة المركز الثالث.
مما يذكر أنه تقدم لنيل الجائزة هذا العام 51 مبادرة متنوعة.

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