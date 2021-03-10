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كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة تستضيف محافظ البنك المركزي السعودي

كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة تستضيف محافظ البنك المركزي السعودي
http://almnatiq.net/?p=959789
المناطق - واس

استضافت كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة اليوم , معالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك.

وكان في استقباله قائد الكلية مدير جامعة الدفاع الوطني اللواء الركن محمد الرويلي، الذي أطلع معاليه على مختلف البرامج والأنشطة التعليمية والإدارية في الكلية، وخططها المستقبلية للتحول لجامعة الدفاع الوطني.

بعد ذلك، ألقى معالي محافظ البنك المركزي السعودي محاضرة تحت عنوان رئاسة المملكة لقمة العشرين رؤية وإلهام، عززت المحتوى المعرفي والفكري والإستراتيجي للحضور , حيث تطرق المبارك خلال المحاضرة التي جاءت ضمن برنامج المحاضرين الزائرين في الكلية، إلى نشأة وتطور وإنجازات مجموعة العشرين، والتحضيرات التي سبقت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين. كما أشار معاليه إلى التوافق الكبير بين أهداف رؤية المملكة 2030 وأهداف مجموعة العشرين.

وأكد أن توجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله- كانت سببًا رئيسيًا في نجاح أعمال قمة العشرين، مشيدًا في ختام محاضرته بالتطور والتقدم الذي تشهده كلية القيادة والأركان.

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