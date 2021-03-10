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تأجيل معرض الرياض الدولي للكتاب إلى أكتوبر 2021

تأجيل معرض الرياض الدولي للكتاب إلى أكتوبر 2021
http://almnatiq.net/?p=959802
المناطق - الرياض

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة عن تأجيل موعد إقامة معرض الرياض الدولي للكتاب إلى شهر أكتوبر المقبل بدلا من الموعد المقرر سابقا في شهر أبريل، وذلك لأسباب احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتتولى الهيئة مسؤولية تنظيم المعرض للمرة الأولى، بهوية جديدة تسعى من خلالها إلى تعزيز مكانة المعرض بوصفه وجهة ثقافية مرموقة في العالم العربي.

وإشارت الهيئة إلى أنها تسعى من خلال قرار تأجيل المعرض إلى الاستجابة للتحذيرات الرسمية وتطبيق كافة الاحترازات الوقائية المقررة من الجهات الصحية المعنية وتوفير الظروف الملائمة لزيارة آمنة وصحية لجميع المستفيدين من المعرض في الموعد الجديد.

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