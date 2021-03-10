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من خلال ورشة عمل مرئية .. الموارد البشرية بالرياض تعرف بنظام الترقيات والتظلمات

من خلال ورشة عمل مرئية .. الموارد البشرية بالرياض تعرف بنظام الترقيات والتظلمات
http://almnatiq.net/?p=959805
المناطق - الرياض

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض صباح اليوم ورشة عمل تعريفية عبر الاتصال المرئي بعنوان” الترقيات والتظلمات وبياناتي الوظيفية في منصة مسار” بحضور مدير عام الفرع د. محمد بن عبدالله الحربي ومساعده للعمليات أ. عبدالرحمن العمر و 147″ مستفيد من مسؤولي ومختصي الموارد البشرية في الجهات الحكومية الأخرى.

واشتملت الورشة على العديد المحاور التي توضح الخدمات المقدمة من خلال المنصة الرقمية لإدارة وتطوير الموارد البشرية “مسار” مثل خدمة” الترقيات والتظلمات وبياناتي ” وكافة الاجراءات المتعلقة فيها وكيفية الاستفادة منها “كلٍ على حده “مع التفصيل في شرح آلية الترشيح للترقيات ومراحلها الى حين صدور القرارات بالإضافة الى مناقشة بعض استفسارات الحضور وطرح الحلول لبعض المشاكل التي قد تواجه المستفيدين من الخدمات وصاحب الورشة العديد من العروض المرئية التوضيحية.

وذكر الدكتور الحربي في كلمة القاها في بداية الورشة ان هذا اللقاء تأتي انطلاقاً من حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تعزيز التواصل مع الجهات الحكومية وتقديم خدماتها لهم بفعالية من خلال توضيح الأنظمة والقرارات المتعلقة .

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