التعاون يتغلب على أبها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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تغلب فريق التعاون على ضيفه فريق أبها بهدف مقابل لاشيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل للتعاون اللاعب “سميحان النابت” عند الدقيقة 73.