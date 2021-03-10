امانة حائل أكثر من 3739 جولة وإغلاق 188 محلآ

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كثفت الفرق الرقابية في أمانة حائل جولاتها الميدانية الكبيرة بالتزامن مع عودة تقديم الطلبات الداخلية للمطاعم والمقاهي والكافيهات والمنشآت والمجمعات التجارية والمولات وما في حكمها وذلك بـ 3739 جولة ميدانية وذلك في مستهل الاسبوع الاول من عودة النشاطات حيث تم خلالها مخالفة وإشعار واغلاق 188 محلاً تجارياً ومصادرة 433 كجم من المواد التالفة .

وقد اتى ذلك للتأكد من مدى تطبيق والتزام المنشآت التجارية بالإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا بإشراف ومتابعة وتوجيه من قبل سعادة أمين منطقة حائل المهندس ابراهيم بن سعيد ابو راس، الذي أكد أن أمانة المنطقة و كافة بلدياتها تعمل بكل إمكانياتها لتكثيف الجولات الرقابية و الوقوف ميدانيًا على تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية داخل المنشآت التجارية والمطاعم والكافيهات والتي من أبرزها لبس الكمامات وتوفير المعقمات وفحص مرتادي المنشآت التجارية والعاملين بشكل مستمر وتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم

الازدحام والالتزام بتفعيل تطبيق “توكلنا” ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية وتطبيق كافة التدابير الوقائية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

مضيفاً أمين المنطقة أن هذه الجهود التي تبذلها امانة المنطقة وبلدياتها تأتي بمتابعة مستمرة من قبل

صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل وسمو نائبه

صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز – حفظهم الله – ووفقآ لتوجيهات معالي وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان الاستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.

داعيا أمين المنطقة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن اية مخالفات تخص تطبيق الاحترازات الوقائية من خلال قنوات التواصل مع الأمانة كالاتصال على الرقم 940 او تطبيق بلدي 940 المتاح عبر الاجهزة الذكية .