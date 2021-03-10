مواجهة القادسية والعين تنتهي بالتعادل الإيجابي

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حسم التعادل الإيجابي 3-3 نتيجة لقاء فريقي القادسية والعين الذي أقيم اليوم، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، في إطار الجولة الجولة الـ 23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل القادسية الهدف الأول والثاني عند الدقائق 37، 76 عن طريق اللاعب “ليك جيمس” وعند الدقيقة 93 سجل اللاعب “أندريا”الهدف الثالث، فيما سجل العين الهدف الأول عند الدقيقة 31 عن طريق اللاعب “حسين الحلواني”، وعند الدقيقة 73 سجل اللاعب “جيترسون” الهدف الثاني، وعند الدقيقة 79 أضاف اللاعب “موتاري” الهدف الثالث.