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شرطة الخبر تلقي القبض على المتلفظ بألفاظ مسيئة وخادشة للحياء على امرأتين

شرطة الخبر تلقي القبض على المتلفظ بألفاظ مسيئة وخادشة للحياء على امرأتين

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منطقة حائل

شرطة الخبر تلقي القبض على المتلفظ بألفاظ مسيئة وخادشة للحياء على امرأتين

شرطة الخبر تلقي القبض على المتلفظ بألفاظ مسيئة وخادشة للحياء على امرأتين
http://almnatiq.net/?p=959820
المناطق - واس

رّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يتلفظ على امرأتين في أحد الأماكن العامة بألفاظ مسيئة وخادشة للحياء، وتوثيق ذلك ونشره على حسابه، فقد تمكنت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الخبر – بفضل الله – من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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