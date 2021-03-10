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الشيخ العصيمي يستقبل ممثلي جامعة نجران

الشيخ العصيمي يستقبل ممثلي جامعة نجران
http://almnatiq.net/?p=959822
المناطق - نجران

استقبل فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي ممثلي جامعة نجران يرأسهم سعادة عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر د. سامي بن سفر الشهراني.
وفي بداية الزيارة رحّب فضيلة الشيخ د. عبدالرحمن العصيمي بأصحاب السعادة من جامعة نجران منوها بأهمية الجامعة ودورها المأمول في التعليم والدعوة إلى الله تعالى وتعزيز الأمن الفكري وتحصين المجتمع من الأفكار الضالة، مشيرا أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وفروعها تمد الجسور مع جميع الجامعات لإيصال رسالة الوزارة وفق توجيه القيادة الرشيدة في تحقيق العقيدة الصحيحة وترسيخ اللحمة الوطنية والواجب الشرعي تجاه المحافظة على أمن المجتمع وسلامته.
كما عبر وفد الجامعة عن شكرهم على حسن الاستقبال وما جاء في حديث فضيلته ، فيما يتعلق بأمر الدعوة إلى الله وشؤونها .
كما جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك و سبل تعزيز التعاون الثنائي فيما يتعلق بخدمة الدعوة إلى الله، والاطلاع على مسودة الاتفاقية التي قدمتها جامعة نجران حول المذكرة الدعوية التي اطلقتها الوزارة لتعزيز الأمن الفكري وحماية المجتمع من الأفكار الضالة للتأكيد على مضامين بيان هيئة كبار العلماء في التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية وذلك مع معالي وزير التعليم ومعالي رئيس أمن الدولة.

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