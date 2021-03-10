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حملة “الوقاية أمان” تواصل تقديم لقاحات كورونا بالمركز الصحي بديوان وزارة الداخلية وكلية الملك فهد الأمنية

حملة “الوقاية أمان” تواصل تقديم لقاحات كورونا بالمركز الصحي بديوان وزارة الداخلية وكلية الملك فهد الأمنية
http://almnatiq.net/?p=959825
المناطق - واس

واصلت وزارة الداخلية اليوم, حملة “الوقاية أمان” من خلال تقديم لقاحات فيروس كورونا لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية، في المركز الصحي بديوان الوزارة، بإشراف فرق طبية متخصصة من الخدمات الطبية.
وجرى تجهيز المركز الصحي بديوان الوزارة لاستقبال المستفيدين والفرز البصري والتسجيل، مرورًا بعيادات خاصة تقدّم اللقاحات من خلالها، وانتهاءً بمناطق انتظار بعد التطعيم للاطمئنان على صحتهم قبل المغادرة.
كما واصل المركز الطبي بكلية الملك فهد الأمنية، تقديم لقاحات فيروس كورونا لطلبة الكلية، في إطار جهود الخدمات الطبية المكثفة لتنفيذ حملة وزارة الداخلية “الوقاية أمان”، في (14) مركزاً معتمدة بمختلف مناطق ومدن المملكة، وعبر جولات ميدانية مستمرة، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة في المملكة خلال الجائحة.

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