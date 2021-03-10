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أكثر من 25 ألف مستفيد من خدمات العيادات الخارجية بمستشفى بللحمر خلال عام 2020

أكثر من 25 ألف مستفيد من خدمات العيادات الخارجية بمستشفى بللحمر خلال عام 2020

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أكثر من 25 ألف مستفيد من خدمات العيادات الخارجية بمستشفى بللحمر خلال عام 2020

أكثر من 25 ألف مستفيد من خدمات العيادات الخارجية بمستشفى بللحمر خلال عام 2020
http://almnatiq.net/?p=959833

شهد مستشفى بللحمر العام خلال عام (2020م) إجراء 264 عملية جراحية ، فيما راجع العيادات 25459 مراجعاً .

وبين تقرير إحصائي لخدمات المستشفى خلال العام الميلادي الماضي ؛ أن قسم المختبر بالمستشفى أجرى 88740 فحصاً مخبري و 11369 فحص أشعة ، إضافةً إلى تقديم الخدمة الاجتماعية لـ 9 حالات .

وأشار التقرير أن عدد الوصفات الطبية المصروفة من الصيدلية بلغت 13518 وصفة طبية ، وبلغ عدد الوجبات الغذائية المقدمة 22925 وجبةغذائية.

وجاء في التقرير الإحصائي للمستشفى لعام 2020 أن عدد مراجعي عيادات الأسنان بلغ 1514 مستفيداً وفي مجال خدمة العيون 735 مستفيداً.

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