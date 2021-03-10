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لجنة تنمية الخدمات والمرافق بالجوف تناقش تلبية احتياجات المواطنين بمحافظات المنطقة

لجنة تنمية الخدمات والمرافق بالجوف تناقش تلبية احتياجات المواطنين بمحافظات المنطقة

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لجنة تنمية الخدمات والمرافق بالجوف تناقش تلبية احتياجات المواطنين بمحافظات المنطقة

لجنة تنمية الخدمات والمرافق بالجوف تناقش تلبية احتياجات المواطنين بمحافظات المنطقة
http://almnatiq.net/?p=959839

ناقشت لجنة تنمية الخدمات والمرافق والإسكان بمنطقة الجوف خلال اجتماعها عبر تقنية الإتصال المرئي اليوم الأربعاء برئاسة أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان عددا من الملفات والمشروعات الخدمية التي تهم أهالي المنطقة ومحافظاتها.
وبحثت اللجنة إنشاء مستشفى خاص للنساء والولادة والأطفال يخدم محافظة دومة الجندل والمراكز التابعة لها كما تم مناقشة طلب إنشاء طريق مسفلت من مركز النبك ابو قصر الى مركز ميقوع ومطالبة شركة الاتصالات السعودية بتقوية شبكة الانترنت بمحافظة دومة الجندل والمراكز التابعة لها ، كما أوصت اللجنة بدراسة طلب استكمال طريق خدمة محاذي لطريق المواصلات رقم (65) من الجهة الجنوبية وخارج حرم الطريق وطلب تشغيل مستشفى ميقوع بكامل طاقته ودعمه.
كذلك أوصت اللجنة بتحديد مسار الطريق المقترح الذي يربط محافظتي القريات وطبرجل بمنطقة تبوك من خلال المجلس المحلي لمحافظة طبرجل وأخيراً إضافة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة كعضو بلجنة تنمية الخدمات والمرافق والإسكان .
وكان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز ، أمير منطقة الجوف ، قد وجّه بتشكيل لجنة ، تجتمع بشكل دوري لمناقشة تنمية الخدمات والمرافق والإسكان بالمنطقة ورفع توصياتها لسموه بشكل عاجل في إطار حرص سموه على خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم من الخدمات.

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