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المملكة ترحب بقرار مجلس النواب الليبي بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

المملكة ترحب بقرار مجلس النواب الليبي بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
http://almnatiq.net/?p=959843
المناطق - واس

رحبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، بقرار مجلس النواب الليبي بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة معالي رئيس الوزراء المهندس عبدالحميد الدبيبه.
وهنأت المملكة دولة ليبيا الشقيقة حكومةً وشعبًا بهذه الخطوة التاريخية المهمة التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، مؤكدةً تضامن المملكة مع دولة ليبيا الشقيقة، ودعمها لكافة الجهود الخيرة الرامية إلى التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية.
وأعربت عن تطلعها في أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، مثنيةً على جهود الأمم المتحدة المثمرة في ذلك.
وعبرت عن أملها في أن يحافظ هذا الإنجاز على وحدة وسيادة ليبيا، ويمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.

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