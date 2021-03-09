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فنون الشمالية تنظم ندوة ثقافية عن دور المكتبات في إثراء الحراك الثقافي

فنون الشمالية تنظم ندوة ثقافية عن دور المكتبات في إثراء الحراك الثقافي

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فنون الشمالية تنظم ندوة ثقافية عن دور المكتبات في إثراء الحراك الثقافي

فنون الشمالية تنظم ندوة ثقافية عن دور المكتبات في إثراء الحراك الثقافي
http://almnatiq.net/?p=959845

نظمت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية ندوة ثقافية ضمن البرنامج الثقافي عن دور المكتبات في إثراء الحراك الثقافي(عن بعد) قدمها فهد بن حماد النمري مدير المكتبة العامة بالمنطقة ،تناول من خلالها نشأة المكتبات وتاريخها ودورها في تثقيف المجتمع ، بعد ذلك تطرق ضيفنا بشكل تفصيلي عن الدور الذي تلعبة المكتبات في إثراء الحراك الثقافي وماتقدمه من خدمات لرواد المكتبات .

وفي نهاية الندوة قدم “النمري”شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ،الداعم الحقيقي للحراك الثقافي والمثقفين والأدباء والفنانين بمنطقة الحدود الشمالية ،كما شكر جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة لاهتمامها بالمثقفين والفنانين بالمنطقة ،وقد أدار الندوه مفرح السويلمي.

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