رئيس بلدية بيشة يوجه بمعاقبةِ إحدى خلاطات الخرسانة المُخالفة

المناطق - عسير

وجه رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان بتطبيق أقصى درجات العقوبة مع حجز الخلاطة الخاصة بالأسمنت، حيث

يأتي التوجيه بعد أن لاحظَ خلال جولته الميدانية الخلاطة الخاصة بالخرسانة وهي تُفرغ حمولتها في الأراضي الفضاء في الأحياء والمخططات السكنية.

وفي ذات السياق، قال ابن جلبان إن البلدية قامت بذلك من منطلق حرصها على المشهد العام للمحافظة وكذلك تطبيق النظام والاشتراطات الخاصة بمثل هذه الأنشطة التي تخالف التعليمات المُتبعة بالتعاون مع الدوريات الأمنية لضبط المخالفة، مشددًا على ضرورة التعاون من المواطنين بالإبلاغ عن هذه السلوكيات السلبية والمخالفة للتعليمات والقوانين النظامية، محذرًا أصحاب الخلاطات من هذه السلوكيات التي تشوه الأراضي والمشهد البلدي العام للمحافظة.

وأكد ابن جلبان أنه تم تطبيق النظام في هذه الحالة مع ضرورة التزام أصحاب الخلاطات التي تنقل الخرسانة بالتعليمات الصادرة والمتبعة نظاميًا، مشددًا على أنه لا تهاون مع المخالفين من أصحاب الخلاطات الذين يتخلصون من المُتبقي من الخرسانة عند تنظيف الخلاطة في الأراضي العامة أو الحكومية أو حرم الطريق أو الأحياء والمخططات السكنية، موضحًا أنه قد سبق التعميم والتحذير لجميع هذه المؤسسات وأصحاب هذه الأنشطة بقوانين وآليات العمل البلدي سواء قبل إفراغ الحمولات الخرسانية أو فيما يتبقى منها.