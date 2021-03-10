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أسعار النفط ترتفع مع تراجع مخزونات الوقود الأمريكية

أسعار النفط ترتفع مع تراجع مخزونات الوقود الأمريكية

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“التجارة” تشهِّر بمواطن مكن مقيماً من تشغيل مطعم مقابل 15% من الأرباح .. وتغريمهما مليوني ريال

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رئيس بلدية بيشة يوجه بمعاقبةِ إحدى خلاطات الخرسانة المُخالفة

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أسعار النفط ترتفع مع تراجع مخزونات الوقود الأمريكية

أسعار النفط ترتفع مع تراجع مخزونات الوقود الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=959856

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً أمس، مدعومةً بتفاؤل المستثمرين حيال التعافي الاقتصاد العالمي وتراجع مخزونات البنزين الأمريكية.
فقد ارتفع خام برنت 38 سنتاً، بما يعادل 0.6 في المئة ليتحدد سعر التسوية عند 67.90 دولاراً للبرميل.
وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 64.44 دولاراً للبرميل، مرتفعاً 43 سنتاً أو 0.7 في المئة.

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