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رئيس الوزراء السوداني يغادر جدة
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المناطق - واس

غادر دولة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك جدة مساء اليوم.
وكان في وداع دولته بمطار مطار الملك عبد العزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

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