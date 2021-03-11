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29 مليون إصابة بكورونا في الولايات المتحدة
http://almnatiq.net/?p=959892
المناطق - وكالات

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 52,815 إصابة جديدة و 1,503 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 28,992,598 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 526,213 حالة وفاة.

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