نساء صم الشرقية يحتفون بالمرأة في يومها العالمي

نساء صم الشرقية يحتفون بالمرأة في يومها العالمي

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نساء صم الشرقية يحتفون بالمرأة في يومها العالمي

نساء صم الشرقية يحتفون بالمرأة في يومها العالمي
http://almnatiq.net/?p=959894

نظم نادي الصم في المنطقة الشرقية ممثلا في قسمه النسائي برنامجا للاحتفاء بذكرى اليوم العالمي للمرأة وسط مشاركة عدد من الشخصيات الاجتماعية النسائية والعاملات في مجال خدمة الإعاقة السمعية ‏وعضوات من نادي جلاس الثقافي إلى جانب مشاركة عضوات مجلس نادي صم الشرقية ومنسوبات النادي .

ورحبت عضو مجلس إدارة النادي عائشة الشهراني بالحضور لهذا البرنامج الذي يحتفي بالمرأة في يومها العالمي لاسيما النساء الصم منهن اللاتي أثبتن عظيم الأدوار المجتمعية ودورهن في خدمة المجتمع وما تبذله من جهود هائلة في الحياة العامة بشتى مجالاتها مشيرة في ذات السياق إلى أن المرأة هو الكيان العظيم و حياتها أشبه بالكتاب الضخم المكتوب على كل صفحة من صفحات الكلمة التي تفيض وفاء وعطاء.

وألمحت الشهراني بأن الإسلام أولى المرأة اهتماما كبيرا ونظر اليها نظرة تكريم واعتزاز فهي شريكة الرجل في تحمل المسؤولية .

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