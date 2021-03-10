مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة حائل يهنئي أمير منطقة حائل في تمديد خدمة سموه لإمارة المنطقة لأربع سنوات

المناطق - حائل

قدم فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة حائل الشيخ صالح بن علي الزبيدي بإسمه ونيابة عن منسوبي الفرع تهنئته الخالصة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل عقب التمديد الملكي لخدمة سموه لإمارة المنطقة لأربع سنوات قادمة .

وأكد الزبيدي أن الأمر السامي الكريم بالتمديد لسموه أميراً للمنطقة أدخل السرور في نفوسنا وأسعدنا كثيراً لما يتميز به سموه من حرص شديد على إزدهار المنطقة وإنهاء أمور المواطن في أسرع وقت، فسموه حقق للمنطقة نقلة نوعية في جميع المجالات بدعم سخي من حكومتنا الرشيدة أدام الله عزها ، فهو يملك الحكمة والعقل الحصيف والتفاني في العمل ، ويمتاز بإتساع الأفق والطموح الكبير.

سائلاً الله تعالى لسموه العون والتوفيق.